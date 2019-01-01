Шевченко: Мы играли на том уровне, на котором нам позволяла наша физическая форма

Наставник сборной рассказал о прошедшем поединке.

Андрей Шевченко, Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Австрии в третьем туре Евро-2020.

"Когда ты опаздываешь везде, когда ты не успеваешь, ошибаешься, рано или поздно – это все приводит к ошибкам. Мы допустили ошибку – мы потеряли в середине простой мяч, вместо того что бы просто сыграть. Мы потеряли мяч – угловой, на угловом не очень хорошо сыграли, пропустили мяч, и после этого у нас практически шансов не было даже вернуться в игру.

Ребята отдали все, что у них было. Я видел команду, которой просто не хватало сил. Поэтому, говорить о каких-то действиях, мы пытались усилить как-то, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, на котором нам позволяла наша физическая форма", — сказал Шевченко.

Судьба на Евро-2020 теперь в руках других: что нужно сборной Украины для выхода в плей-офф.

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