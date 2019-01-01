Триппьер — о матче с Чехией: У них хорошая команда, но мы должны сосредоточиться на себе

Англичанин высказался о предстоящем поединке чемпионата Европы.

Киран Триппьер, getty images

Защитник Атлетико и сборной Англии Киран Триппьер поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Евро-2020 против национальной команды Чехии.

"Чехия — хорошая команда. Сплоченная, хорошо обороняется. Но мы должны сосредоточиться на себе. Знаем, что проиграли им последний матч, но во вторник будет новая игра. И команда у нас тоже с тех пор изменилась.

У нас есть замечательные атакующие игроки, я имею в виду фулбеков, и есть классные чистые защитники. Но дело также и в сопернике. У нас фантастические вингеры, и мы хотим, чтобы они располагались широко.

Конечно, у нас тоже есть свобода идти вперед. Зависит от того, с кем ты играешь, как складывается матч и в какой момент ты выбираешь подключиться", — сказал англичанин.

Сборные Чехии и Англии сыграют сегодня, 22 июня, в Лондоне. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Атлетико готов продать Триппьера за 43 млн евро.