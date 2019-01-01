Маунт и Чилвелл отправились на самоизоляцию и не сыграют против Чехии
Футболисты находятся на самоизоляции.
Маунт и Чилвелл , Getty Images
Защитник сборной Англии Бэн Чилвелл и хавбек Мейсон Маунт не помогут команде в матче против Чехии в рамках третьего тура Евро-2020.
Футболисты почувствовали негодование и сдали тесты на COVID-19. Несмотря на то, что результат оказался отрицательным, игроков все равно изолировали на неделю, до 28 июня.
Возможно, футболисты контактировали с Билли Гилмором из сборной Шотландии — их одноклубником по Челси. Тот, в свою очередь, сдал позитивный тест на коронавирус.
Напомним, Англия сыграет против Чехии 22 июня в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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