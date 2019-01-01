Маунт и Чилвелл отправились на самоизоляцию и не сыграют против Чехии

Футболисты находятся на самоизоляции.

Маунт и Чилвелл , Getty Images

Защитник сборной Англии Бэн Чилвелл и хавбек Мейсон Маунт не помогут команде в матче против Чехии в рамках третьего тура Евро-2020.

Футболисты почувствовали негодование и сдали тесты на COVID-19. Несмотря на то, что результат оказался отрицательным, игроков все равно изолировали на неделю, до 28 июня.

Возможно, футболисты контактировали с Билли Гилмором из сборной Шотландии — их одноклубником по Челси. Тот, в свою очередь, сдал позитивный тест на коронавирус.

Напомним, Англия сыграет против Чехии 22 июня в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.