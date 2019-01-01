Португалия — Франция. Накануне

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Групповой этап Евро-2020 постепенно подходит к своему завершению, однако вопросов касательно будущих участников плей-офф турнира по-прежнему предостаточно. Заключительный игровой день этой стадии подарит там противостояние действующих чемпионов Европы и действующих чемпионов мира.

Португалия — Франция

Среда, 23 июня, 22:00. Пушкаш Арена (Будапешт)​. Главный арбитр встречи — Матеу Лаос (Испания). Телетрансляция — Футбол 2.

Когда сборная Украины расположилась на итоговом третьем месте в своей группе, украинские болельщики машинально вспомнили историю Португалии, которая в 2016 году провалила групповой этап Евро и пробилась в плей-офф с третьей строчки, а затем в финале сенсационно одолела своего будущего соперника этого розыгрыша турнира, Францию, и стала чемпионом Европы.

Этот чемпионат Европы также не складывается для португальцев гладко, да и должен ли был вообще? Подопечные Фернанду Сантуша оказались в "группе смерти", но перед последним туром они могут даже финишировать первыми. Для этого им нужно одолеть французов и надеяться на потерю очков Германии в параллельном матче, но есть и более простой вариант попасть в плей-офф — не потерпеть поражение в предстоящем поединке с Францией.

Что касается французов, накануне старта Евро-2020 они канонично считались едва не главными претендентами на триумф. Это объясняется не только великолепным подбором футболистов высочайшего класса, но и статусами финалиста прошлого чемпионата Европы и действующего чемпиона мира.

Сборная Франции — единственная команда своего квартета, которая уже гарантировала себе место в 1/8 финала Евро-2020. Нельзя сказать, что во время группового этапа коллектив Дешама как-то впечатлил своей игрой, но и особым сюрпризом стиль выступлений французов не стал. "Трехцветные" уже давно предпочитают прагматичный футбол, жертвуя зрелищностью и результативностью, но все понимают, что тренерский штаб Дешама работает на дистанцию с упором на сохранение физических кондиций игроков для более поздних стадий Евро-2020.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Дидье Дешама. Так, на победу Франции предлагается коэффициент 2,26, тогда как потенциальный успех Португалии оценивается показателем 3,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,05.

Ориентировочные составы

Португалия: Руй Патрисиу — Семеду, Рубен Диаш, Пепе, Геррейру — Данилу, Ренату Санчес, Бруну Фернандеш — Бернарду Силва, Роналду, Диогу Жота

Франция: Льорис — Кунде, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Погба, Канте, Толиссо — Гризманн, Бензема, Мбаппе

Турнирная таблица

Тренеры говорят

Фернанду Сантуш, сборная Португалии:

"Мы играли в субботу, было невероятно жарко. Здесь 35 градусов, и игрокам нужно восстанавливаться. Мы проанализировали матч против Германии и пришли к выводу, что играли не в португальский футбол. Что-то идет не так, если команда, пропустившая три гола только однажды в последних 58 матчах, вдруг пропускает четыре. Нужно как атаковать хорошо, так и защищаться. Франция очень сильна, они здорово сражаются весь матч, много времени проводят в обороне. В матче с Германией Антуан Гризманн практически весь второй тайм провел на позиции правого защитника, откуда прекрасно начинал контратаки".

Дидье Дешам, сборная Франция:

"То, что мы можем выбить из борьбы Португалию, не добавляет нам мотивации. Наша задача — добиться как можно более хорошего результата. Это позволит нам выше финишировать в группе и, как следствие, получить более удобного соперника в 1/8 финала. Мы уже вышли в плей-офф, и это в какой-то степени успокаивает, что идет вразрез с нашими амбициями".