Грилиш, Сака и Магуйар сыграют с первых минут против Чехии
Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D, в котором сыграют Чехия и Англия.
Сегодняшний вечер чемпионата Европы-2020 будет посвящен определению представителей квартета D на стадии 1/8 финала. Лидеры группы, Чехия и Англия, сыграют на поле легендарного стадиона Уэбли в Лондоне.
И если Ярослав Шилгавы, на фоне ничьей против Хорватии (1:1), замен в стартовом составе своей команды делать не стал, то от Гарета Саутгейта, после ничьей против Шотландии (0:0), мы увидели целый ряд ротации, которая прошла в пределах уже знакомого построения. Кайл Уокер сыграет на правом фланге обороны, в то время как в центр был отправлен Гарри Магуйар, а в атакующей тройке полузащитников свои места получили Букайо Сака и Джек Грилиш.
Чехия: Вацлик — Цоуфал, Калас, Челустка, Борил — Голеш, Соучек — Масопуст, Дарида, Янкто — Шик.
Запасные: Мандоус, Коубек, Кадержабек, Брабец, Барак, Крменчик, Шевчик, Гложек, Выдра, Крал, Матею, Пекхарт.
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс — Сака, Грилиш, Стерлинг — Кейн.
Матч Чехия — Англия начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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