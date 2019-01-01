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Грилиш, Сака и Магуйар сыграют с первых минут против Чехии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D, в котором сыграют Чехия и Англия.

Джек Грилиш, Getty Images
Джек Грилиш, Getty Images

Сегодняшний вечер чемпионата Европы-2020 будет посвящен определению представителей квартета D на стадии 1/8 финала. Лидеры группы, Чехия и Англия, сыграют на поле легендарного стадиона Уэбли в Лондоне.

И если Ярослав Шилгавы, на фоне ничьей против Хорватии (1:1), замен в стартовом составе своей команды делать не стал, то от Гарета Саутгейта, после ничьей против Шотландии (0:0), мы увидели целый ряд ротации, которая прошла в пределах уже знакомого построения. Кайл Уокер сыграет на правом фланге обороны, в то время как в центр был отправлен Гарри Магуйар, а в атакующей тройке полузащитников свои места получили Букайо Сака и Джек Грилиш.

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Калас, Челустка, Борил — Голеш, Соучек — Масопуст, Дарида, Янкто — Шик.

Запасные: Мандоус, Коубек, Кадержабек, Брабец, Барак, Крменчик, Шевчик, Гложек, Выдра, Крал, Матею, Пекхарт.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс — Сака, Грилиш, Стерлинг — Кейн.

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коуди, Санчо, Калверт-Льюин, Уайт, Джеймс, Беллингэм.

Матч Чехия — Англия начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1