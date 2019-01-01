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Энрике намерен продолжить работу главным тренером сборной Испании

Бразильский специалист не собирается покидать свой пост после Евро-2020.

Луис Энрике, Getty Images
Луис Энрике, Getty Images

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не собирается покидать свою должность в национальной команде после чемпионата Европы, несмотря на слухи в СМИ.

"Вы шутите? Я думаю о продлении контракта.

В поединке со Словакией любой из наших игроков способен принести нам победу. Да, в составе могут быть изменения, а может их и не быть. Мы хорошо подготовлены. Конечно, поражение всегда возможно, но я надеюсь, что его не случится.

Без сомнения, это лучшая группа футболистов, которая у меня была. Нет сомнений в том, что в минувших двух матчах мы были намного лучше соперника, но нам не хватило гола. В той ситуации, в которой мы оказались, я соглашусь выйти в плей-офф с первого, второго или даже третьего места", — приводит слова Энрике Marca.

Напомним, после двух матчей Испания набрала два очка и находится на третьем месте в группе Е. В последнем матче группового этапа Евро-2020 испанцы сыграют против Словакии. Матч состоится завтра, 23 июня, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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