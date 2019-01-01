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На полуфиналы и финал Евро-2020 будут допущены 60 тысяч болельщиков

Британское правительство утвердило планы организаторов чемпионата Европы.

skysports.com
skysports.com

Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут перед более чем 60 000 болельщиков на стадионе Уэмбли после успешных переговоров, проведенных между правительством Великобритании и УЕФА. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее СМИ утверждали, что Будапешт может заменить британскую арену в качестве места проведения решающих матчей турнира, так как в Великобритании продолжают действовать ограничения в отношении коронавируса.

Тем не менее, сторонам удалось договориться и посещаемость Уэмбли вырастет до 75 процентов во время полуфиналов и финала Евро-2020.

Правительство Великобритании продолжает переговоры с УЕФА об исключениях для дополнительных гостей и зарубежных болельщиков, при этом общественное здравоохранение является приоритетом номер один.

Таким образом, полуфиналы и финал, которые запланированы на 6, 7 и 11 июля соответственно, увидят наибольшее количество болельщиков, собравшихся на спортивном мероприятии в Великобритании за более чем 15 месяцев.

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Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1