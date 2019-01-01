На полуфиналы и финал Евро-2020 будут допущены 60 тысяч болельщиков

Британское правительство утвердило планы организаторов чемпионата Европы.

skysports.com

Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут перед более чем 60 000 болельщиков на стадионе Уэмбли после успешных переговоров, проведенных между правительством Великобритании и УЕФА. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее СМИ утверждали, что Будапешт может заменить британскую арену в качестве места проведения решающих матчей турнира, так как в Великобритании продолжают действовать ограничения в отношении коронавируса.

Тем не менее, сторонам удалось договориться и посещаемость Уэмбли вырастет до 75 процентов во время полуфиналов и финала Евро-2020.

Правительство Великобритании продолжает переговоры с УЕФА об исключениях для дополнительных гостей и зарубежных болельщиков, при этом общественное здравоохранение является приоритетом номер один.

Таким образом, полуфиналы и финал, которые запланированы на 6, 7 и 11 июля соответственно, увидят наибольшее количество болельщиков, собравшихся на спортивном мероприятии в Великобритании за более чем 15 месяцев.