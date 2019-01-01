Макгрегор — первый игрок сборной Шотландии с 1996 года, забивший на Евро

28-летний хавбек отметился взятием ворот в матче с Хорватией.

Каллум Макгрегор, getty images

В заключительном поединке группового этапа Евро-2020 сильнейшего между собой выявляют сборные Хорватии и Шотландии.

По итогам первого тайма финальный свисток зафиксировал ничью 1:1, что более чем устраивает нашу сборную Украины, которая в случае ничейного результата хорватов и шотландцев выйдет в плей-офф турнира с третьего места в своей группе.

После того, как сборная Хорватии повела в счете на 17-й минуте благодаря голу Влашича, перед перерывом шотландской команде удалось восстановить паритет на табло ввиду гола Каллума Магрегора.

Интересно, что 28-летний полузащитник — первый футболист сборной Шотландии с 18 июня 1996 года, которому удалось отметиться забитым мячом на чемпионате Европы. До Магрегора последним это удавалось сделать Алли Маккойсту в матче со Швейцарией.