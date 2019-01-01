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Макгрегор — первый игрок сборной Шотландии с 1996 года, забивший на Евро

28-летний хавбек отметился взятием ворот в матче с Хорватией.

Каллум Макгрегор, getty images
Каллум Макгрегор, getty images

В заключительном поединке группового этапа Евро-2020 сильнейшего между собой выявляют сборные Хорватии и Шотландии.

По итогам первого тайма финальный свисток зафиксировал ничью 1:1, что более чем устраивает нашу сборную Украины, которая в случае ничейного результата хорватов и шотландцев выйдет в плей-офф турнира с третьего места в своей группе.

После того, как сборная Хорватии повела в счете на 17-й минуте благодаря голу Влашича, перед перерывом шотландской команде удалось восстановить паритет на табло ввиду гола Каллума Магрегора.

Интересно, что 28-летний полузащитник — первый футболист сборной Шотландии с 18 июня 1996 года, которому удалось отметиться забитым мячом на чемпионате Европы. До Магрегора последним это удавалось сделать Алли Маккойсту в матче со Швейцарией.

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Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
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Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1