Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020!

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Сборная Украины, getty images

Сборная Украины сыграет в плей-офф чемпионата Европы, войдя в число лучших команд, которые заняли третье место.

Подопечные Андрея Шевченко продолжат выступления в турнире благодаря победе сборной Испании над Словакией со счетом 5:0, а также поражению поляков в матче со Швецией — 2:3.

Поскольку в таблице "третьих мест" национальные сборные Финляндии и Словакии финишировали ниже подопечных Андрея Шевченко, то украинцы гарантировали себе место в плей-офф чемпионата Европы.

Напомним, что сборная Украины досадно уступила Нидерландам со счетом 2:3, пропустив на последних минутах, обыграла Северную Македонию — 2:1, а в заключительном матче группового этапа минимально уступила Австрии.