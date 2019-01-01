Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020!
Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".
Сборная Украины сыграет в плей-офф чемпионата Европы, войдя в число лучших команд, которые заняли третье место.
Подопечные Андрея Шевченко продолжат выступления в турнире благодаря победе сборной Испании над Словакией со счетом 5:0, а также поражению поляков в матче со Швецией — 2:3.
Поскольку в таблице "третьих мест" национальные сборные Финляндии и Словакии финишировали ниже подопечных Андрея Шевченко, то украинцы гарантировали себе место в плей-офф чемпионата Европы.
Напомним, что сборная Украины досадно уступила Нидерландам со счетом 2:3, пропустив на последних минутах, обыграла Северную Македонию — 2:1, а в заключительном матче группового этапа минимально уступила Австрии.
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