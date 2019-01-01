Мюллер и Клостерманн работают по индивидуальной программе

Команда Йоахима Лева может не досчитаться двух своих исполнителей на матч против Венгрии.

Томас Мюллер и Лукас Клостерманн, Getty Images

Защитник сборной Германии Лукас Клостерманн и полузащитник Томас Мюллер по-прежнему не восстановились после своих повреждений, сообщает пресс-служба УЕФА.

По информации корреспондента УЕФА Филипа Ребера, оба футболиста продолжают работать по индивидуальной программе.

Послу двух матчей команда Йоахима Лева набрала три очка и находится на втором месте, опережая Португалию по дополнительным показателям. Лидирует в группе F Франция, у которой четыре очка, а у венгров один балл.

Напомним, матч Германия — Венгрия пройдет в среду, 23 июня, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.