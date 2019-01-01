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Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф Евро-2020

Подопечные Златко Далича заняли второе место в группе D.

Иван Перишич празднует забитый гол, Getty Images
Иван Перишич празднует забитый гол, Getty Images

Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже.

Хорватия – Шотландия – 3:1

Голы: Влашич, 17, Модрич, 62, Перишич, 77 – Макгрегор, 42

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Вида, Гвардиол (Баришич, 71) – Ковачич, Брозович – Перишич (Ребич, 81), Модрич, Влашич (Иванушец, 76) – Петкович (Крамарич, 70).

Шотландия: Маршалл – Мактоминей, Хэнли (Маккена, 33), Тирни – О`Доннелл (Паттерсон, 84), Макгинн, Робертсон – Армстронг (Фрейзер, 70), Макгрегор – Дайкс, Адамс (Нисбет, 84).

Предупреждения: Ловрен (26) — Маккена (34)

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1