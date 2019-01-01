Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф Евро-2020
Подопечные Златко Далича заняли второе место в группе D.
Иван Перишич празднует забитый гол, Getty Images
Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже.
Хорватия – Шотландия – 3:1
Голы: Влашич, 17, Модрич, 62, Перишич, 77 – Макгрегор, 42
Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Вида, Гвардиол (Баришич, 71) – Ковачич, Брозович – Перишич (Ребич, 81), Модрич, Влашич (Иванушец, 76) – Петкович (Крамарич, 70).
Шотландия: Маршалл – Мактоминей, Хэнли (Маккена, 33), Тирни – О`Доннелл (Паттерсон, 84), Макгинн, Робертсон – Армстронг (Фрейзер, 70), Макгрегор – Дайкс, Адамс (Нисбет, 84).
Предупреждения: Ловрен (26) — Маккена (34)
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