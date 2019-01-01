Англия минимально обыграла Чехию и выиграла группу D
Успех команде Гарета Саутгейта вновь принес нападающий Рахим Стерлинг.
, Getty Images
Чехия — Англия 0:1
Гол: Стерлинг, 12.
Чехия: Вацлик — Цоуфал, Калас, Челустка, Борил — Голеш, Соучек — Масопуст (Гложек, 64), Дарида (Крал, 64), Янкто (Шевчик, 46) — Шик (Пекхарт, 75).
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз (Мингс, 78), Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс (Хендерсон, 46) — Сака, Грилиш (Беллингэм, 68), Стерлинг (Рашфорд, 68) — Кейн.
Комментарии
Загрузка...
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021