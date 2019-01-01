Ловрен пропустит матч 1/8 финала сборной Хорватии на Евро-2020

Защитник "шахматных" получил вторую желтую карточку на турнире.

Деян Ловрен (справа), Getty Images

Сборная Хорватии в заключительном матче группового этапа Евро-2020 смогла одержать победу над Шотландией (3:1).

В этом противостоянии защитник сборной Хорватии Деян Ловрен получил желтую карточку на 26-й минуте встречи.

Для футболиста это вторая желтая карточка на турнире и таким образом он не сможет принять участие в матче 1/8 финала Евро-2020.

По итогам трех матчей Хорватия набрала четыре очка и заняла второе место в группе D, а первая строчка досталась Англии.

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