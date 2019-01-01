Финляндия покинула Евро-2020 после заключительных матчей в группе D

Финны не смогли попасть в четверку лучших третьих мест.

Игроки сборной Финляндии, Getty Images

По итогам очередного игрового дня Евро-2020 стало известно, что сборная Финляндии больше не сыграет на турнире.

После очередного игрового дня, в котором проводились матчи группы D, Финляндия опустилась на пятое место в рейтинге команд, занявших третьи места. Таким образом, финны уже никак не попадут в четверку лучших национальных команд в этом списке, которые попадут в плей-офф турнира.

Напомним, Финляндия на дебютном для себя чемпионате Европы заняла третье место в группе В. В этой группе помимо "суоми" выступили Бельгия, Дания и Россия.

Также отметим, что судьба сборной Украины пока еще не определена и для команды Андрея Шевченко решающим станет заключительный игровой день — 23 июня.