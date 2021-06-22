Влашич выбран лучшим игроком матча Хорватия — Шотландия

Хорватский хавбек открыл счет в матче против Шотландии.

Никола Влашич, Getty Images

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич признан УЕФА лучшим игроком матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против Шотландии (3:1).

В этом противостоянии Влашич открыл счет, поразив ворота соперника на 17-й минуте поединка. 23-летний хавбек вышел в стартовом составе сборной Хорватии и провел на поле 76 минут.

Благодаря этой победе, команда Златко Далича пробилась в плей-офф Евро-2020 со второго места в группе D. На первом месте расположилась Англия, а на третьем — Чехия, также вышедшая в 1/8 финала турнира.

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