Влашич выбран лучшим игроком матча Хорватия — Шотландия
Хорватский хавбек открыл счет в матче против Шотландии.
Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич признан УЕФА лучшим игроком матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против Шотландии (3:1).
В этом противостоянии Влашич открыл счет, поразив ворота соперника на 17-й минуте поединка. 23-летний хавбек вышел в стартовом составе сборной Хорватии и провел на поле 76 минут.
🇭🇷 Well played, Nikola Vlašić! 🌟@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/pNoBlm0udo— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021
Благодаря этой победе, команда Златко Далича пробилась в плей-офф Евро-2020 со второго места в группе D. На первом месте расположилась Англия, а на третьем — Чехия, также вышедшая в 1/8 финала турнира.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.
Комментарии
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021