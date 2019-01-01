Словакия — Испания. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа чемпионата Европы.

Словакия — Испания, getty images

Групповой этап Евро-2020 постепенно подходит к своему завершению, однако вопросов касательно будущих участников плей-офф турнира по-прежнему предостаточно. Заключительный игровой день определит и те сборные, кому удастся продолжить участие на чемпионате Европы от квартета E.

Cловакия — Испания

Среда, 23 июня, 19:00. Олимпийский стадион (Севилья)​. Главный арбитр встречи — Бьорн Кёйперс (Нидерланды). Телетрансляция — Футбол 1.

Наверное, вы не будете спорить с тем, что положение дел в группе E перед последним туром запутано больше, чем в остальных квартетах. Пробиться в 1/8 финала чемпионата Европы может абсолютно каждая команда, а любой результат будет иметь вес вплоть до одного забитого или пропущенного мяча.

Словакия может стать одной из главных сенсаций группового этапа Евро-2020. Перед стартом турнира она считалась главным аутсайдером своей группы, но победа над Польшей заставила взглянуть на коллектив Штефана Тарковича с гораздо большей серьезностью. Да, словаки во втором туре минимально уступили Швеции, но шансы на плей-офф есть, при чем весьма неплохие.

Cловакия пройдет дальше в случае ничьей в предстоящем матче, а первое место ей светит, если удастся одержать победу над Испанией, в то время как Швеция потеряет очки с Польшей. Ничейный результат категорически не устроит нашу сборную Украины, которая продолжает пребывать в ожидании результатов заключительных встреч группового этапа в надежде пробиться в следующую стадию Евро-2020 с третьего места своей группы.

Сборная Испании, в свою очередь, перед последним туром имеет в своем активе всего два набранных очка. И ведь нельзя сказать, что команда Луиса Энрике демонстрирует отвратный футбол. Наоборот, у "Фурии Роха" полный порядок с комбинационкой и построением атак через многочисленные передачи, но вот с завершающей стадией и доставлением мяча в финальную треть — проблема, которая требует своего решения. Очевидно, что испанцы подойдут к матчу со Словакией очень мотивированными, ведь для попадания в плей-офф им крайне необходима победа. Да, теоретически может устроить и ничья, но тогда Испании придется также надеяться на потерю очков Польши в параллельном поединке со Швецией.

По версии компании букмекеров, больше шансов на победу именно у подопечных Луиса Энрике. На то, что Испания обыграет соперника предлагается коэффициент 1,23. Ничью оценили в показатель 6,60, а победу словаков - в 17,00.

Ориентировочные составы

Словакия: Дубравка — Пекарик, Шатка, Шкриниар, Губочан — Куцка, Грошовски — Гараслин, Гамшик, Мак — Дуда

Испания: Унай Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Гайя — Льоренте, Бускетс, Тиаго Алькантара — Морено, Мората, Адама Траоре

Турнирная таблица

Тренеры говорят

Штефан Таркович, сборная Словакии:

"Швеция и Польша были фаворитами в наших матчах. Но Испания — фаворит не только нашей группы, но всего турнира. Мы должны как следует подготовиться к этому матчу. По-прежнему верю, что мы можем добиться успеха".

Луис Энрике, сборная Испании:

"Словакам сложно забивать. Тем более что ничьей им будет достаточно. По центру их оборону взламывать очень сложно, поскольку там скапливается очень много футболистов. Матч будет сложнее, чем полагают многие. В первых двух матчей соперники создавали нам массу сложностей, и нам снова предстоит поломать голову над их решением в следующем поединке. Но мы готовы".