Швеция — Польша. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа чемпионата Европы.

Кароль Свидерски и Роберт Левандовски, Getty Images

Групповой этап Евро-2020 постепенно подходит к своему завершению, однако вопросов касательно будущих участников плей-офф турнира по-прежнему предостаточно. Заключительный игровой день определит и те сборные, кому удастся продолжить участие на чемпионате Европы от квартета E.

Швеция — Польша

Среда, 23 июня, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)​. Главный арбитр встречи — Майкл Оливер (Англия). Телетрансляция — Футбол 2.

Наверное, вы не будете спорить с тем, что положение дел в группе E перед последним туром запутано больше, чем в остальных квартетах. Пробиться в 1/8 финала чемпионата Европы может абсолютно каждая команда, а любой результат будет иметь вес вплоть до одного забитого или пропущенного мяча.

Накануне ответного противостояния группового этапа сборная Швеции — единственная команда квартета E, которая может чувствовать себя в безопасности. "Сине-желтые" уже гарантировали себе место в плей-офф турнира благодаря прагматичной нулевой ничьей с Испанией и минимальной победе над Словакией. Остается только один вопрос: с какой позиции в группе подопечные Янне Андерссона продолжат участие в турнире.

Сборная Польши, в свою очередь, — одно из главных разочарований нынешнего розыгрыша чемпионата Европы. Наверное, виной чрезмерных ожиданий от выступлений поляков на Евро-2020 стал нападающий Роберт Левандовски, который феерит и бьет все рекорды на клубном уровне за мюнхенскую Баварию, ведь состав коллектива Паулу Соузы нельзя назвать звездным и сбалансированным во всех позициях. На деле получилось так, что Польша пока набрала всего одно очко, но это не означает, что место в 1/8 финала ей уже закрыто.

Единственный вариант для сборной Польши оказаться в плей-офф Евро-2020 — побеждать национальную команду Швеции. Другого не дано, а уже в зависимости от результата параллельного матча Словакии и Испании и разницы голов станет известно, какое место "бело-красные" займут в случае своей победы: первое или второе. Только вот нельзя не отметить, что сборная Украины автоматически покидает Евро-2020, если поляки победят. Аналогичный сценарий также ждет команду Шевченко, если поединок Словакия — Испания завершится вничью.

По версии компании букмекеров, шансов на успех в предстоящем поединке немного больше у подопечных Паулу Соузы. Так, на победу Польши предлагается коэффициент 2,55, тогда как потенциальный успех Швеции оценивается показателем 2,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,50.

Ориентировочные составы

Швеция: Ульсен — Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, Экдаль, Ульссон,Форсберг — Исак, Квайсон

Польша: Щенсны — Берешински, Беднарек, Глик — Южвяк, Модер, Крыховяк, Зелински, Пухач — Левандовски, Свидерски

Турнирная таблица

Тренеры говорят

Янне Андерссон, сборная Швеции:

"Хотим занять в группе первое место, ведь это даст нам больше времени перед следующим матчем. Нам будет противостоять физически мощная и чрезвычайно мотивированная команда. Поляки много бегают и борются, как, впрочем, и мы сами. Впереди у них есть Роберт Левандовски. Мы должны лучше справляться с прессингом, чтобы появлялись свободные зоны, которые можно будет использовать".

Паулу Соуза, сборная Польши:

"Статистика прошлых встреч сборной Польши со шведами действительно говорит в пользу соперника. Но если смотреть в прошлое, то не будет движения вперед. Мы сосредоточены на настоящем. Швеция хорошо прессингует, очень опасна при "стандартах", у ее футболистов много международного опыта. Соперник может менять стиль в зависимости от ситуации. Для нас же эта игра сродни финалу. Мы работали в поте лица с первого дня сборов ради этого матча. Чувствуем большую поддержку больщиков. Честно говоря, даже не особо чувствуется, что мы играем не дома".