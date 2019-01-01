Германия — Венгрия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа чемпионата Европы.

Германия — Венгрия, Getty Images

Групповой этап Евро-2020 постепенно подходит к своему завершению, однако вопросов касательно будущих участников плей-офф турнира по-прежнему предостаточно. Заключительный игровой день этой стадии подарит там противостояние Германии и Венгрии в квартете F.

Германия — Венгрия

Среда, 23 июня, 22:00. Альянц Арена (Мюнхен)​. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев (Россия). Телетрансляция — Футбол 1.

Минимальное поражение в первом туре от сборной Франции не стало каким-то психологическим ударом для Германии, ведь уже после этого немцы "перестреляли" сборную Португалии и повысили свои шансы на плей-офф (4:2). Очевидно, что Германия ставит перед собой наивысшую задачу на этот международный форум. Все-таки Евро-2020 — последний турнир для Йоахима Лева на посту главного тренера "Бундестим", а завоевать на прощание чемпионский трофей было бы действительно сказочным и особенным моментом.

После двух туров немецкая команда идет второй в группе, имея в своем активе три очка. Этого мало для того, чтобы уже сейчас гарантировать себе место в 1/8 финала чемпионата Европы, но задача на предстоящий поединок у Германии более чем реализуемая. "Бундестим" будет достаточно даже ничьей, чтобы финишировать третьей в квартете F и попасть в плей-офф, но вряд ли коллектив Йоахима Лева будет довольствоваться минимумом, ведь трибуны Альянц Арены наверняка настроены гнать свою команду только вперед.

Что касается сборной Венгрии, то ей изначально не повезло попасть в одну группу с такими гигантами европейского футбола, как Франция, Германия и Португалия, однако практика показывает, что в финальной стадии Евро-2020 не бывает проходных соперников (ну, почти не бывает). Потерпев разгромное поражение от португальской сборной, подопечные Марко Росси уже в следующем матче совершили сенсацию — сыграли вничью с Францией, действующим чемпионом мира.

Удивительно даже то, что имея таких соперников по группе, венгры накануне заключительного тура группового этапа сохраняют даже математические шансы на попадание в плей-офф. Для этого им нужно только побеждать Германию, что уже звучит фантастично и маловероятно. Но в футболе может случиться всякое...

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Йоахима Лева. Так, на победу Германии предлагается коэффициент 1,21, тогда как потенциальный успех Венгрии оценивается показателем 15,0. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 7,70.

Ориентировочные составы

Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс — Сане, Гнабри, Хаверц

Венгрия: Гулачи — Ботко, Орбан, О. Солои — Него, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, Фиоло — А. Солои, Шоллои

Турнирная таблица

Тренеры говорят

Йоахим Лев, сборная Германии:

оростях и при этом хорошо держали мяч. Если Венгрия будет обороняться в восемь-девять человек и стараться уколоть нас на контратаках, то следующий матч будет еще более сложным. Венгры показали, насколько опасными они могут быть. Я надеюсь, что мы покажем быстрый футбол, хотя свободного пространства на поле будет немного. Очень важно сохранять хладнокровие на протяжении всей встречи и не оголять тылы".

Марко Росси, сборная Венгрии:

"Пока мы здесь, на большом футбольном фестивале, мы тоже хотим играть. Играть хорошо и добиваться результата. Но в то же время не стоит витать где-то высоко в облаках. Надеемся, что в Мюнхене покажем свой футбол на пять с плюсом".