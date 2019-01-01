Саутгейт — о победе над Чехией: Дальше — будет больше

Наставник сборной Англии прокомментировал успех его команды в игре против Чехии.

Гарет Саутгейт, Getty Images

Национальная команда Англии сумела одержать победу над Чехией (1:0) в заключительном поединке группового этапа чемпионата Европы-2020 по футболу, благодаря чему поднялась на первую строчку турнирной таблицы в своей подгруппе.

Чехия — Англия 0:1 Видео гола и обзор матча

По завершению противостояния на Уэмбли, главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт прокомментировал выступление его подопечных: "Мы все еще находимся в процессе развития, и становимся лучше от матча к матчу. Нам еще предстоит проделать много работы, но я уже вижу значительный прогресс.

Я знаю, что люди нелестно отзываются о нашей результативности, но если мы в итоге побеждаем в столь ответственных матчах, то я не вижу особой разницы в том, сколько при этом будет нами забито голов.

Мы хотели выиграть группу для того, чтобы остаться на Уэмбли в 1/8 финала — мы сделали это. Подождем оставшиеся матчи, и узнаем, с кем будем играть следующими.

В игре против Чехии нам удалось задействовать некоторые резервы, что также очень важно перед плей-офф. Полный матч сыграл Гарри Магуайр, один тайм получил Джордан Хендерсон — для них и для нас это было очень важно.

Мы хорошо начали игру, стабильно владели мячом, и показали все то, что отрабатывали на занятиях накануне. Я благодарен своим игрокам за качественную работу в обороне, даже несмотря на определенную ротацию. Результат — и заслуга в первую очередь.

Мы играли против двух очень серьезных соперников — хорватов и чехов, которые, как мне кажется, показывают футбол высокого уровня. Также, была Шотландия, которая является серьезным раздражителем для моих игроков, что позволило им получить бесценный опыт.

С кем бы мы дальне играли: с действующими чемпионами мира или немцами, это будет фантастическая игра, но мы точно знаем, куда хотим прийти в итоге на этом турнире, поэтому добьемся необходимого результата. Дальше — будет больше", — подытожил специалист.

Напомним, что в 1/8 финала сборная Англии сыграет против второй команды из группы F (Германия, Франция, Португалия, Венгрия).