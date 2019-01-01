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Саутгейт — о победе над Чехией: Дальше — будет больше

Наставник сборной Англии прокомментировал успех его команды в игре против Чехии.

Гарет Саутгейт, Getty Images
Гарет Саутгейт, Getty Images

Национальная команда Англии сумела одержать победу над Чехией (1:0) в заключительном поединке группового этапа чемпионата Европы-2020 по футболу, благодаря чему поднялась на первую строчку турнирной таблицы в своей подгруппе.

Чехия — Англия 0:1 Видео гола и обзор матча

По завершению противостояния на Уэмбли, главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт прокомментировал выступление его подопечных: "Мы все еще находимся в процессе развития, и становимся лучше от матча к матчу. Нам еще предстоит проделать много работы, но я уже вижу значительный прогресс.

Я знаю, что люди нелестно отзываются о нашей результативности, но если мы в итоге побеждаем в столь ответственных матчах, то я не вижу особой разницы в том, сколько при этом будет нами забито голов.

Мы хотели выиграть группу для того, чтобы остаться на Уэмбли в 1/8 финала — мы сделали это. Подождем оставшиеся матчи, и узнаем, с кем будем играть следующими.

В игре против Чехии нам удалось задействовать некоторые резервы, что также очень важно перед плей-офф. Полный матч сыграл Гарри Магуайр, один тайм получил Джордан Хендерсон — для них и для нас это было очень важно.

Мы хорошо начали игру, стабильно владели мячом, и показали все то, что отрабатывали на занятиях накануне. Я благодарен своим игрокам за качественную работу в обороне, даже несмотря на определенную ротацию. Результат — и заслуга в первую очередь.

Мы играли против двух очень серьезных соперников — хорватов и чехов, которые, как мне кажется, показывают футбол высокого уровня. Также, была Шотландия, которая является серьезным раздражителем для моих игроков, что позволило им получить бесценный опыт.

С кем бы мы дальне играли: с действующими чемпионами мира или немцами, это будет фантастическая игра, но мы точно знаем, куда хотим прийти в итоге на этом турнире, поэтому добьемся необходимого результата. Дальше — будет больше", — подытожил специалист.

Напомним, что в 1/8 финала сборная Англии сыграет против второй команды из группы F (Германия, Франция, Португалия, Венгрия).

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Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1