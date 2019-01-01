Лучший игрок матча Чехия — Англия: Доволен тем, что мы и дальше будем продолжать играть на Уэмбли

Полузащитник сборной Англии прокомментировал успех его команды в игре против Чехии.

Букайо Сака, Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Англии в стенах Уэмбли сумела минимально обыграть Чехию (1:0), благодаря чему единолично возглавила квартет D.

Чехия — Англия 0:1 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, своими эмоциями от игры поделился полузащитник "трех львов" Букайо Сака, которого организаторы признали лучшим игроком в этот вечер.

"Мы показали сегодня хорошую игру. Тренер попросил меня сыграть так же, как на протяжении всего сезона в Арсенале. Конечно, Грилиш сделал прекрасную передачу, а Рахим был в нужном месте. Я тоже пытался замкнуть этот навес, но не хватило роста.

Доволен, что и плей-офф мы начнем на Уэмбли. Здесь мы чувствуем себя уверенно, а болельщики — это наш дополнительный игрок. В общем, все отлично", — подытожил английский полузащитник.

Напомним, что в 1/8 финала сборная Англии сыграет против второй команды из группы F (Германия, Франция, Португалия, Венгрия).