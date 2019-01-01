Шилгавы: Чехия добилась того, чего хотела

Наставник сборной Чехии прокомментировал неудачу его команды в игре против Англии.

Ярослав Шилгавы, Getty Images

Сборная Чехии подходила к последнему туру группового этапа чемпионата Европы-2020 в качестве одного из лидеров группы D, но все равно не смогла совладать с единственным результативным ударом от прямого конкурента — Англии в очном поединке (0:1).

Чехия — Англия 0:1 Видео гола и обзор матча

По завершении противостояния на Уэмбли, главный тренер Чехии Ярослав Шилгавы подвел итог выступлениям своих подопечных на групповом этапе: "Когда Сака и Стерлинг выбегали с мячом, их очень трудно было остановить. В момент гола мы вообще не сдерживали Стерлинга.

Ожидали давления на свои ворота с самого начала встречи — так в итоге и получилось. Сборная Англии стремилась быстро открыть счет и сумела забить.

Мы вышли из группы, имея матч в запасе, и боролись с Англией за первое место. Мы воспринимаем все это позитивно — мы добились чего хотели", — подытожил специалист.

Сборная Чехии завершила групповой этап на третьем месте, и теперь сыграет либо против Нидерландов, либо против победителя группы E (Словакия, Швеция, Испания, Польша).