Шилгавы: Чехия добилась того, чего хотела
Наставник сборной Чехии прокомментировал неудачу его команды в игре против Англии.
Сборная Чехии подходила к последнему туру группового этапа чемпионата Европы-2020 в качестве одного из лидеров группы D, но все равно не смогла совладать с единственным результативным ударом от прямого конкурента — Англии в очном поединке (0:1).
Чехия — Англия 0:1 Видео гола и обзор матча
По завершении противостояния на Уэмбли, главный тренер Чехии Ярослав Шилгавы подвел итог выступлениям своих подопечных на групповом этапе: "Когда Сака и Стерлинг выбегали с мячом, их очень трудно было остановить. В момент гола мы вообще не сдерживали Стерлинга.
Ожидали давления на свои ворота с самого начала встречи — так в итоге и получилось. Сборная Англии стремилась быстро открыть счет и сумела забить.
Мы вышли из группы, имея матч в запасе, и боролись с Англией за первое место. Мы воспринимаем все это позитивно — мы добились чего хотели", — подытожил специалист.
Сборная Чехии завершила групповой этап на третьем месте, и теперь сыграет либо против Нидерландов, либо против победителя группы E (Словакия, Швеция, Испания, Польша).
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