Соучек: Чехии надо было создавать больше моментов
Полузащитник сборной Чехии прокомментировал неудачу его команды в игре против Англии.
В рамках заключительного для себя поединка группового этапа чемпионата Европы сборная Чехии проводила лобовое столкновение против национальной команды Англии за право занять первую строчку в квартете E. Как показал ход поединка, подопечные Ярослава Шилгавы не сумели создать должны уровень сопротивления своим соперника, из-за чего минимально уступили (0:1).
Чехия — Англия 0:1 Видео гола и обзор матча
По завершении поединка полузащитник сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал исход данного поединка.
"Мы могли добиться большего. Однако начали неудачно — сборная Англии доминировала на поле, особенно в первом тайме.
Во втором стало получше, и игра пошла более равная, не хватало только хладнокровия перед чужими воротами. Надо было создавать больше моментов", — посчитал футболист.
Сборная Чехии завершила групповой этап на третьем месте, и теперь сыграет либо против Нидерландов, либо против победителя группы E (Словакия, Швеция, Испания, Польша).
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