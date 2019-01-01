Хендерсон — о победе над Чехией: Конечно, хотелось бы забить побольше

Полузащитник сборной Чехии прокомментировал неудачу его команды в игре против Англии.

Джордан Хендерсон, Getty Images

Национальная команда Англии в последнем для себя матче на групповом этапе чемпионата Европы-2020 на поле стадиона Уэмбли проводила формально гостевой матч против Чехии, одержав в итоге минимальную победу со счетом (1:0).

Чехия — Англия 0:1 Видео гола и обзор матча

После финального свистка, полузащитник "трех львов" Джордан Хендерсон поделился эмоциями от успеха своей команды: "Видел, что мы очень хорошо держим игру под контролем, уверенно обороняемся.

Конечно, хотелось бы забить побольше, зато в защите все в порядке. Нам есть в чем прибавлять, но достигнутым результатом можем быть довольны.

Ясно же, что победа в группе — это хорошо, так что нужно использовать все наработанное и в следующей игре", — заключил футболист.

Напомним, что в 1/8 финала сборная Англии сыграет против второй команды из группы F (Германия, Франция, Португалия, Венгрия).