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Хендерсон — о победе над Чехией: Конечно, хотелось бы забить побольше

Полузащитник сборной Чехии прокомментировал неудачу его команды в игре против Англии.

Джордан Хендерсон, Getty Images
Джордан Хендерсон, Getty Images

Национальная команда Англии в последнем для себя матче на групповом этапе чемпионата Европы-2020 на поле стадиона Уэмбли проводила формально гостевой матч против Чехии, одержав в итоге минимальную победу со счетом (1:0).

Чехия — Англия 0:1 Видео гола и обзор матча

После финального свистка, полузащитник "трех львов" Джордан Хендерсон поделился эмоциями от успеха своей команды: "Видел, что мы очень хорошо держим игру под контролем, уверенно обороняемся.

Конечно, хотелось бы забить побольше, зато в защите все в порядке. Нам есть в чем прибавлять, но достигнутым результатом можем быть довольны.

Ясно же, что победа в группе — это хорошо, так что нужно использовать все наработанное и в следующей игре", — заключил футболист.

Напомним, что в 1/8 финала сборная Англии сыграет против второй команды из группы F (Германия, Франция, Португалия, Венгрия).

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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1