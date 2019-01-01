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Далич — о выходе из группы: Эти 10 дней стали серьезной проверкой для Хорватии

Наставник сборной Хорватии прокомментировал неудачу его команды в игре против Шотландии.

Златко Далич, Getty Images
Златко Далич, Getty Images

Сборная Хорватии неудачно начала групповой этап чемпионата Европы-2020, в стартовых двух турах набрав всего одно очко, поэтому заключительный матч против Шотландии в Глазго (3:1) нес для нее ключевое значение для дальнейшего участия в турнире.

Хорватия — Шотландия 3:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "клетчатых" Златко Далич прокомментировал выступления своей команды в условиях квартета D: " Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал. Вы даете нам силы и сможете нами гордиться.

Эти 10 дней стали серьезной проверкой для меня и остальных. Мы показали, на что способны.

Пропустив гол, мы не остановились. Мы верили, что можем выиграть, спокойно и сосредоточенно вели игру. Рано или поздно мы должны были забить. Это был сложный матч против сильных соперников, но мы справились", — подытожил наставник.

Сборная Хорватии завершила группу на втором месте, поэтому в 1/8 финала сыграет против второй по силе команды из квартета E (Испания, Швеция, Словакия, Польша).

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1