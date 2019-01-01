Далич — о выходе из группы: Эти 10 дней стали серьезной проверкой для Хорватии
Наставник сборной Хорватии прокомментировал неудачу его команды в игре против Шотландии.
Сборная Хорватии неудачно начала групповой этап чемпионата Европы-2020, в стартовых двух турах набрав всего одно очко, поэтому заключительный матч против Шотландии в Глазго (3:1) нес для нее ключевое значение для дальнейшего участия в турнире.
Хорватия — Шотландия 3:1 Видео голов и обзор матча
По завершении поединка, главный тренер "клетчатых" Златко Далич прокомментировал выступления своей команды в условиях квартета D: " Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал. Вы даете нам силы и сможете нами гордиться.
Эти 10 дней стали серьезной проверкой для меня и остальных. Мы показали, на что способны.
Пропустив гол, мы не остановились. Мы верили, что можем выиграть, спокойно и сосредоточенно вели игру. Рано или поздно мы должны были забить. Это был сложный матч против сильных соперников, но мы справились", — подытожил наставник.
Сборная Хорватии завершила группу на втором месте, поэтому в 1/8 финала сыграет против второй по силе команды из квартета E (Испания, Швеция, Словакия, Польша).
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