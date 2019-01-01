Далич — о выходе из группы: Эти 10 дней стали серьезной проверкой для Хорватии

Наставник сборной Хорватии прокомментировал неудачу его команды в игре против Шотландии.

Златко Далич, Getty Images

Сборная Хорватии неудачно начала групповой этап чемпионата Европы-2020, в стартовых двух турах набрав всего одно очко, поэтому заключительный матч против Шотландии в Глазго (3:1) нес для нее ключевое значение для дальнейшего участия в турнире.

Хорватия — Шотландия 3:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "клетчатых" Златко Далич прокомментировал выступления своей команды в условиях квартета D: " Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал. Вы даете нам силы и сможете нами гордиться.

Эти 10 дней стали серьезной проверкой для меня и остальных. Мы показали, на что способны.

Пропустив гол, мы не остановились. Мы верили, что можем выиграть, спокойно и сосредоточенно вели игру. Рано или поздно мы должны были забить. Это был сложный матч против сильных соперников, но мы справились", — подытожил наставник.

Сборная Хорватии завершила группу на втором месте, поэтому в 1/8 финала сыграет против второй по силе команды из квартета E (Испания, Швеция, Словакия, Польша).