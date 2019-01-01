Модрич: Я очень рад, что мой гол сыграл свою роль в победе Хорватии, но это не главное

Полузащитник сборной Хорватии прокомментировал неудачу его команды в игре против Шотландии.

Лука Модрич, Getty Images

В своем заключительном поединке на групповом этапе чемпионата Европы-2020 сборная Хорватии на поле стадиона Хэмпден Парк в Глазго сумела выиграть у Шотландии (3:1).

Хорватия — Шотландия 3:1 Видео голов и обзор матча

Капитан "клетчатых" и автор двух (гол + голевой пас) результативных действий в этом матче Лука Модрич поделился своим мнением относительно происходившего на поле в отчетный вечер: "Мы очень рады, потому что провели замечательный матч и вышли в следующий раунд.

Мы были недовольны своей игрой в первых двух матчах и знали, что можем играть лучше. Когда мы действуем так, как сегодня, то опасны для любого соперника.

Этот гол для меня очень важен, но гораздо важнее наша игра с начала и до конца матча. Я очень рад, что мой гол сыграл свою роль, но главное, что команда победила", — подытожил опытный исполнитель.

Сборная Хорватии завершила группу на втором месте, поэтому в 1/8 финала сыграет против второй по силе команды из квартета E (Испания, Швеция, Словакия, Польша).