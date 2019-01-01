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Кларк: Обещаю, что Шотландия в следующий раз будет на крупном форуме раньше, чем через 23 года

Наставник сборной Шотландии прокомментировал неудачу его команды в игре против Хорватии.

Стивен Кларк, Getty Images
Стивен Кларк, Getty Images

Сборная Шотландии в условиях высокого уровня конкуренции в рамках группы D чемпионата Европы-2020 перед последнем туром имела шансы на выход в плей-офф, однако на Хэмпден Парк уступила Хорватии (1:3).

Хорватия — Шотландия 3:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "тартановой армии" Стивен Кларк прокомментировал выступление его команды на турнире: "Я расстроен из-за игроков. Мы долго не могли квалифицироваться ни на один турнир, а теперь у нас есть группа сильных исполнителей, которая это сделала.

В ходе группового турнира было много хорошего, но в итоге мы не смогли набрать нужные очки.

Сегодня мы встречались с командой, у которой есть опыт игры на таких турнирах и которая понимает, как проводить третий матч в группе, а у нас такого опыта и таких знаний нет. Поэтому для нас турнир закончен, а Хорватия идет дальше.

Думаю, если говорить о подготовке к турниру — мы не заработали очков в первой игре, в результате мы отправились на Уэмбли и потратили много сил, как физических, так и душевных, чтобы подарить себе шанс. Может быть, из-за этого нас и не хватило на третий матч.

Это то, чему мы должны научиться к следующему турниру. Обещаю, что он будет раньше, чем через 23 года".

Таким образом, набрав всего один балл за три поединка, в которых удалось забить только один гол, национальная команда Шотландии покинула чемпионат Европы-2020.

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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
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Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
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Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1