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Макгинн: Я думаю, что Шотландия несправедлива к себе

Полузащитник сборной Шотландии прокомментировал неудачу его команды в игре против Хорватии.

Джон Макгинн, Getty Images
Джон Макгинн, Getty Images

Сборная Шотландии не сумела выстоять в условиях группы D с высоким уровнем конкуренции между командами, уступив в заключительном поединке группового этапа Хорватии (1:3).

Хорватия — Шотландия 3:1 Видео голов и обзор матча

По стечению обстоятельств, именно на отчетный поединок пришелся единственный гол "тартановой армии" на этом турнире, а его автор — полузащитник Джон Макгинн — следующим образом прокомментировал выступления своей команды в данной кампании.

"Я совершенно подавлен тем, что мы не прошли дальше. Мы играли с превосходной командой, у которой огромный опыт выступлений на крупных турнирах, и они продемонстрировали это сегодня вечером.

Я думаю, что мы несправедливы к себе, мы уже вошли в историю тем, что сыграли на этом турнире", — подытожил футболист.

Таким образом, набрав всего один балл за три поединка, в которых удалось забить только один гол, национальная команда Шотландии покинула чемпионат Европы-2020.

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
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Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1