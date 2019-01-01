Макгинн: Я думаю, что Шотландия несправедлива к себе

Полузащитник сборной Шотландии прокомментировал неудачу его команды в игре против Хорватии.

Джон Макгинн, Getty Images

Сборная Шотландии не сумела выстоять в условиях группы D с высоким уровнем конкуренции между командами, уступив в заключительном поединке группового этапа Хорватии (1:3).

Хорватия — Шотландия 3:1 Видео голов и обзор матча

По стечению обстоятельств, именно на отчетный поединок пришелся единственный гол "тартановой армии" на этом турнире, а его автор — полузащитник Джон Макгинн — следующим образом прокомментировал выступления своей команды в данной кампании.

"Я совершенно подавлен тем, что мы не прошли дальше. Мы играли с превосходной командой, у которой огромный опыт выступлений на крупных турнирах, и они продемонстрировали это сегодня вечером.

Я думаю, что мы несправедливы к себе, мы уже вошли в историю тем, что сыграли на этом турнире", — подытожил футболист.

Таким образом, набрав всего один балл за три поединка, в которых удалось забить только один гол, национальная команда Шотландии покинула чемпионат Европы-2020.