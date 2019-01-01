Влашич: Думаю, как раз такую Хорватию хотят видеть болельщики

Хавбек хорватской национальной команды прокомментировал выход в следующий раунд турнира.

Никола Влашич, getty images

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, признанный лучшим игроком матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против Шотландии, поделился мыслями о завершенном поединке.

"Это была отличная игра. Мы знали, что можем так играть. Когда они сравняли, мы сохраняли спокойствие и знали, что мы сильнее и можем создать новые моменты. В итоге мы уверенно выиграли, и я думаю, что как раз такую Хорватию хотят видеть болельщики.

Я всегда готов, независимо от того, выхожу я в основе или начинаю матч на скамейке. Я могу долго не выходить, но это неважно. Я всегда готов помочь команде. Мест в сборной не так уж много, но я хочу быть ее частью как можно дольше", – сказал хорватский хавбек.

Напомним, что по итогу данной встречи сборной Хорватии вышла в плей-офф чемпионата Европы-2020.