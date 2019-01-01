Пресс-конференция Макаренко и Довбика: онлайн

Вашему вниманию видео-конференция, на которой два игрока сборной Украины ответят на вопросы после третьего матча на Евро-2020.

Евгений Макаренко, фото УАФ

Сегодня, 23 июня, в Бухаресте, в Украинском медиацентре, расположенном в отеле "Комплекс Силва" состоится очередная пресс-конференция с участием футболистов сборной Украины.

На вопросы журналистов будут отвечать полузащитник бельгийского Кортрейка Евгений Макаренко и нападающий днепровского Днепра-1 Артем Довбик.

Следить за пресс-конференцией вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 23 июня, в 12:00 по киевскому времени:

Уже вечером нашу команду ожидает очередное тренировочное занятие на поле стадиона "Аркул де Триумф", которое начнется в 18:00.

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