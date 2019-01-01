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Пресс-конференция Макаренко и Довбика: онлайн

Вашему вниманию видео-конференция, на которой два игрока сборной Украины ответят на вопросы после третьего матча на Евро-2020.

Евгений Макаренко, фото УАФ
Евгений Макаренко, фото УАФ

Сегодня, 23 июня, в Бухаресте, в Украинском медиацентре, расположенном в отеле "Комплекс Силва" состоится очередная пресс-конференция с участием футболистов сборной Украины.

На вопросы журналистов будут отвечать полузащитник бельгийского Кортрейка Евгений Макаренко и нападающий днепровского Днепра-1 Артем Довбик.

Следить за пресс-конференцией вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 23 июня, в 12:00 по киевскому времени:

Уже вечером нашу команду ожидает очередное тренировочное занятие на поле стадиона "Аркул де Триумф", которое начнется в 18:00.

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Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
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Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1