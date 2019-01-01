Люк де Йонг не сыграет до конца Евро-2020 из-за травмы

Голландский форвард повредил колено на тренировке.

Люк де Йонг, Getty Images

Нападающий сборной Нидерландов Люк де Йонг больше не сможет помочь своей национальной команде на Евро-2020 из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

30-летний форвард получил повреждение во время вчерашней тренировки, после чего покинул расположении "оранжевых".

На Евро-2020 де Йонг принял участие в двух поединках, выходя на замены в матчах против Украины (3:2) и Австрии (2:0).

По итогам группового этапа Нидерланды набрали девять очков, выиграв все три матча и заняли первое место в группе С. Первая игра "оранжевых" в 1/8 финала пройдет 27 июня, а соперник станет известен сегодня.