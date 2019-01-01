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Люк де Йонг не сыграет до конца Евро-2020 из-за травмы

Голландский форвард повредил колено на тренировке.

Люк де Йонг, Getty Images
Люк де Йонг, Getty Images

Нападающий сборной Нидерландов Люк де Йонг больше не сможет помочь своей национальной команде на Евро-2020 из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

30-летний форвард получил повреждение во время вчерашней тренировки, после чего покинул расположении "оранжевых".

На Евро-2020 де Йонг принял участие в двух поединках, выходя на замены в матчах против Украины (3:2) и Австрии (2:0).

По итогам группового этапа Нидерланды набрали девять очков, выиграв все три матча и заняли первое место в группе С. Первая игра "оранжевых" в 1/8 финала пройдет 27 июня, а соперник станет известен сегодня.

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Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1