Макаренко: Нам остается сидеть на нервах и cледить за результатами других команд

Защитник "сине-желтых" рассказал о ситуации в расположении национальной команды.

Евгений Макаренко, УАФ

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко прокомментировал подготовку национальной команды, которая продолжает ожидать результатов матчей других групп, определяющих судьбу "сине-желтых" на Евро-2020.

"В таких обстоятельствах, когда нужно ждать результаты других матчей, мы никогда не были и это первый наш опыт. Мы не смогли решить задачу в последнем матче с Австрией, чтобы напрямую выйти в плей-офф со второго места, поэтому теперь нам остается сидеть на нервах и следить за результатами других команд. Мы продолжаем тренироваться в обычном режиме и ждать. Вчера в матче Хорватия — Шотландия нас устраивал счет по итогам первого тайма, но...

Разговор между игроками сборной после игры с Австрией? Андрей Шевченко собрал всех на тренировке, сказал, чтобы все успокоились. Ребята переживают, потому что это большая ответственность перед всей страной. Последняя игра была неудовлетворительной. Вчерашний день был полувыходным. Те, кто играл с Австрией, отдыхали и восстанавливались, другая группа тренировалась. Сегодня у нас планируется первое теоретическое занятие, во время которого обсудим последний матч. Будем ждать дальнейших результатов.

О роли запасного игрока в сборной? Мы — единый большой коллектив, делаем дело на благо всей страны. Те игроки, которые выходят в стартовом составе, являются ключевыми на момент игры. Ребята, которые выходят на замену и те, которые не попадают в заявку, так же проходят тренировочный цикл и помогают основным футболистам. На трибунах и на скамейке ты больше переживаешь, чем когда выходишь на поле.

Повышенная ответственность, если Украина продолжить путь на Евро? Дай Бог, чтобы все сложилось так, чтобы мы прошли дальше. В таком случае команда с тройной мотивацией будет выходить на поле, чтобы пройти как можно дальше и отблагодарить болельщиков. Это колоссальное удовольствие — видеть такое количество наших фанатов на трибунах в последнее время.

Физическая форма команды? Во время матча с Австрией было довольно жарко. Я это чувствовал даже во время разминки. Может, наши ребята были готовы не так, как австрийцы, потому что соперники выглядели более свежими. Но в физическом плане мы проделали большую работу, чтобы быть готовыми к нагрузкам. Наверное, это просто был не наш день.

Просмотр других матчей? Мы вчера провели тренировку, поехали в гостиницу смотреть матч хорватов. После гола Шотландии все радовались. Собираемся небольшими группами по пять-семь футболистов и смотрим поединки", — приводит слова Макаренко пресс-служба УАФ.

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