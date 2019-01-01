"Золотой" гол Эдера и травма Криштиану: вспоминаем главный матч в истории противостояния Португалии и Франции

Football.ua вспоминает финал прошлого чемпионата Европы, в котором Португалия минимально одолела Францию.

Португалия - Франция, Getty Images

Накануне решающей битвы группы F между "лузитанами" и "Ле Бле" мы решили вспомнить финал прошлого чемпионата Европы, в котором Португалия минимально одолела Францию.

Путь к решающему матчу

Итак, к поединку на Стад де Франс обе команды подходили в разном статусе и при полярных обстоятельствах.

Французы являлись хозяевами Евро, что априори делало их фаворитом любой игры вне зависимости от статуса соперника, и галлы доказывали свой фаворитизм делом. "Трехцветные" традиционно для последних крупных турниров долго запрягали, заметно прибавив в плей-офф.

В матче-открытия не без труда была переиграна крепкая Румыния благодаря роскошному выстрелу в "девятку" Димитри Пайета, во второй матчдэй лишь в концовке удалось дожать неуступчивую Албанию, ну а ничья со Швейцарией уже ничего не решала.

Португалия же проскользнула из своего квартета каким-то чудом. Подопечные Фернанду Сантуша не выиграли ни одного матча, трижды сыграв вничью с Исландией, Австрией и Венгрией, причем с "мадьярами" помог лишь великолепный Криштиану. Итог: третье место и попадание на равных по силе хорватов. Многие ожидали от той игры интересного зрелища, но обе команды продемонстрировали настолько закрытый футбол, что многие наверняка отправились спать, так и не досмотрев ту игру до конца. Все решил гол Рикарду Куарежмы, затем в серии пенальти была переиграна блестящая на том Евро Польша, а далее Роналду и компания выиграли свой первый матч на турнире в основное время. Жертвой стал Уэльс во главе с одноклубником КриРо – Гаретом Бэйлом.

Франция же добыла волевую победу над Ирландией усилиями великолепного Антуана Гризманна, уверенно остановила сенсационную поступь исландцев, и справилась с Германией в полуфинале.

Словом, если на кого и вешали ярлык фаворита, то точно не на "лузитан".

Драма в пригороде Парижа

Галлы захватили инициативу с первых минут игры, систематически наращивая давление у ворот Руя Патрисиу.

В начале встречи и те, и другие обменялись перспективными моментами – удару Нани лишь немного не хватило точности, как и выстрелу Гризманна.

Характер осторожной игры с контр-шансами со стороны португальцев, и доминирующего футбола французов мог продержаться до самого финального свистка, однако на 25 минуте произошло событие, поставившее андердога финала в ужасное положение.

Безусловно, речь о травме Криштиану Роналду, полученной в обидном, и, не исключено, намеренном столкновении со стороны Пайета. Любопытно, что тогдашний игрок Вест Хэма даже не получил желтой карточки за подобный грубый фол. Слезы КриРо, понимавшего, что матч для него закончен, а также будто пытавшийся утешить легендарного игрока мотылек, мгновенно приобрели статус одного из культовых событий в истории чемпионатов Европы.

Казалось, что без своего лидера Португалии нечего ловить, а Франция воспользуется подобным "преимуществом" и заберет кубок имени Анри Делоне в свой музей. Но не тут-то было.

В концовке основного времени "Ле Бле" серьезно прижали соперника к его воротам, а кульминацией стало попадание в штангу в исполнении Андре-Пьер Жиньяка. Кроме того, французы не использовали несколько отличных возможностей.

В дополнительное время уже "лузитане" отметились двумя потенциально голевыми моментами. Уго Льорис перевел над перекладиной удар головой от вышедшего на замену Эдера, а выстрел Рафаэля Геррейро со штрафного приняла на себя перекладина.

Дело близилось к интригующей серии пенальти, но против подобного развития событий оказался Эдер. На 113 минуте форвард решился на несколько шальной дальний удар по воротам Льориса, поразив ближний угол. Португалия пребывала в экстазе, а Франция явно не ожидала подобного развития событий.

Команда Дидье Дешама попыталась отыграться, но их соперник выстоял, кто знает, может не без активной помощи травмированного Криштиану, активно жестикулировавшего на бровке наравне с наставником Фернанду Сантушем.

Финальный свисток ознаменовал первую в истории победу Португалии на крупных турнирах, и горечь вперемешку с отчаянием на лицах игроков в синих футболках. Кто знает, возможно на Евро-2020 галлам удастся добыть вожделенное европейское золото, попутно отомстив сопернику по группе?

Финал Евро-2016

Португалия – Франция 1:0

Париж, Стад де Франс, 75 868 зрителей

Гол: Эдер (113)

Португалия: Патрисиу – Седрик, Пепе, Фонте, Геррейру – Р. Санчеш (Эдер, 79), В. Карвалью, Жоао Марио – А. Силва (Моутинью, 66) – Нани, Роналду (Куарежма, 25)

Тренер: Фернанду Сантуш

Франция: Льорис – Санья, Косьелни, Умтити, Эвра – Погба, Матюиди – Сиссоко (Марсиаль, 110), Гризманн, Пайет (Коман, 58) – Жиру (Жиньяк, 78)

Тренер: Дидье Дешам