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Германия — Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020 между Германией и Венгрией.

Игроки сборной Германии, Getty Images
Игроки сборной Германии, Getty Images

Сборная Германии вскоре проведет свой третий поединок на групповом этапе Евро-2020, в котором подопечные Йоахима Лева встретятся с национальной командой Венгрии. Игра состоится в среду, 23 июня, а местом ее проведения станет Альянц Арена в Мюнхене.

В первых играх сборная Германии уступила Франции (0:1), а затем одержала победу над Португалией (4:2). Венгры в свою очередь крупно уступили действующим чемпионам Европы Португалии (0:3), а затем добыли сенсационную ничью с французами (1:1).

Что касается личных встреч, то история очных противостояний насчитывает 33 встречи, из которых 13 закончились победами немцев, а 10 — венгров. По статистике забитых и пропущенных мячей команды идут практически на равных — 70 на 61 в пользу "бундестим". Это будет первая дуэль команд на Евро, так как до этого они встречались только в спаррингах и матчах чемпионата мира.

Напомним, поединок Германия — Венгрия состоится сегодня, 23 июня, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1