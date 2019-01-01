Германия — Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020 между Германией и Венгрией.

Игроки сборной Германии, Getty Images

Сборная Германии вскоре проведет свой третий поединок на групповом этапе Евро-2020, в котором подопечные Йоахима Лева встретятся с национальной командой Венгрии. Игра состоится в среду, 23 июня, а местом ее проведения станет Альянц Арена в Мюнхене.

В первых играх сборная Германии уступила Франции (0:1), а затем одержала победу над Португалией (4:2). Венгры в свою очередь крупно уступили действующим чемпионам Европы Португалии (0:3), а затем добыли сенсационную ничью с французами (1:1).

Что касается личных встреч, то история очных противостояний насчитывает 33 встречи, из которых 13 закончились победами немцев, а 10 — венгров. По статистике забитых и пропущенных мячей команды идут практически на равных — 70 на 61 в пользу "бундестим". Это будет первая дуэль команд на Евро, так как до этого они встречались только в спаррингах и матчах чемпионата мира.

Напомним, поединок Германия — Венгрия состоится сегодня, 23 июня, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.