21 Июн
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МАК
0
Нидерланды
НИД
3
21 Июн
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Россия
РОС
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Дания
ДАН
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21 Июн
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ФИН
0
Бельгия
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22 Июн
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ЧЕХ
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22 Июн
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ХОР
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Стала известна сумма, которую сборная Украины уже заработала на Евро-2020

Украинская ассоциация футбола даже в случае вылета "сине-желтых" с турнира получит круглую сумму.

Игроки и тренер сборной Украины, getty images
Игроки и тренер сборной Украины, getty images

Сборная Украины все еще не потеряла все шансы на вылет с чемпионата Европы-2020 и находится в ожидании заключительных поединков группового этапа текущего Евро.

Несмотря на это, уже сейчас УАФ получит от УЕФА более 10 миллионов евро за участие и результат на данном турнире. За сам выход в группу каждая федерация получит 9,25 миллиона евро.

Помимо этого, как и в еврокубках, предусмотрены бонусы за результаты. За победу над Северной Македонией УАФ получит 1,5 миллиона евро.

Отметим, что в случае выхода Украины с 3-го места в 1/8 финала, УАФ получит еще 2 миллиона евро.

В свою очередь, выход в четвертьфинал чемпионата Европы принесет сборным по 3,25 миллиона, полуфинал — 5 миллионов. Проигравший в финале получит 7 миллионов, а победитель — 10 миллионов евро.

Напомним, что на Football.ua доступна статья с положением дел относительно возможного выхода сборной Украины в плей-офф Евро-2020.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1