Стала известна сумма, которую сборная Украины уже заработала на Евро-2020

Украинская ассоциация футбола даже в случае вылета "сине-желтых" с турнира получит круглую сумму.

Игроки и тренер сборной Украины, getty images

Сборная Украины все еще не потеряла все шансы на вылет с чемпионата Европы-2020 и находится в ожидании заключительных поединков группового этапа текущего Евро.

Несмотря на это, уже сейчас УАФ получит от УЕФА более 10 миллионов евро за участие и результат на данном турнире. За сам выход в группу каждая федерация получит 9,25 миллиона евро.

Помимо этого, как и в еврокубках, предусмотрены бонусы за результаты. За победу над Северной Македонией УАФ получит 1,5 миллиона евро.

Отметим, что в случае выхода Украины с 3-го места в 1/8 финала, УАФ получит еще 2 миллиона евро.

В свою очередь, выход в четвертьфинал чемпионата Европы принесет сборным по 3,25 миллиона, полуфинал — 5 миллионов. Проигравший в финале получит 7 миллионов, а победитель — 10 миллионов евро.

Напомним, что на Football.ua доступна статья с положением дел относительно возможного выхода сборной Украины в плей-офф Евро-2020.