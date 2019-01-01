Крыховяк вернулся в основу сборной Польши перед игрой против Швеции

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы E, в котором сыграют Швеция и Польша.

Гжегож Крыховяк, Getty Images

Заключительный игровой день чемпионата Европы-2020 начинаем с важного для сборной Украины матча в рамках группы E между Швецией и Польшей в Санкт-Петербурге.

Янне Андерсон, на фоне матча против Словакии (1:0), провел лишь одну замену в стартовом составе своей команды: с первых минут Маркуса Берга в нападении заменит Робин Квайсон.

Со стороны Паулу Соузы произошло ровно столько же изменений: Крыховяк вернулся в основной состав своей сборной, после удаления в стартовой игре против Словакии (1:2).

Швеция: Ольсен — Люстиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, К. Ольссон, Экдаль, Форсберг — Квайсон, Исак.

Запасные: Йонссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Кулусевски, Каюсте.



Польша: Щесны — Берешиньски, Глик, Беднарек — Южвяк, Крыховяк, Клих, Пухач — Свидерски, Зьелински — Левандовски.

Запасные: Скорупски, Фабьянски, Давидович, Кендзера, Козловски, Линетты, Рыбус, Плахета, Франковски, Ковнацки, Шверчок, Хелик.



Матч Швеция — Польша начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.