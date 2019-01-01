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Крыховяк вернулся в основу сборной Польши перед игрой против Швеции

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы E, в котором сыграют Швеция и Польша.

Гжегож Крыховяк, Getty Images
Гжегож Крыховяк, Getty Images

Заключительный игровой день чемпионата Европы-2020 начинаем с важного для сборной Украины матча в рамках группы E между Швецией и Польшей в Санкт-Петербурге.

Янне Андерсон, на фоне матча против Словакии (1:0), провел лишь одну замену в стартовом составе своей команды: с первых минут Маркуса Берга в нападении заменит Робин Квайсон.

Со стороны Паулу Соузы произошло ровно столько же изменений: Крыховяк вернулся в основной состав своей сборной, после удаления в стартовой игре против Словакии (1:2).

Швеция: Ольсен — Люстиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, К. Ольссон, Экдаль, Форсберг Квайсон, Исак.

Запасные: Йонссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Кулусевски, Каюсте.

Польша: Щесны — Берешиньски, Глик, Беднарек — Южвяк, Крыховяк, Клих, Пухач — Свидерски, Зьелински — Левандовски.

Запасные: Скорупски, Фабьянски, Давидович, Кендзера, Козловски, Линетты, Рыбус, Плахета, Франковски, Ковнацки, Шверчок, Хелик.

Матч Швеция — Польша начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1