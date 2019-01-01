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УЕФА открыл дело в отношении Северной Македонии

Бывшие соперники сборной Украины подозреваются в нарушении протоколов против коронавируса.

Игроки Северной Македонии, Getty Images
Игроки Северной Македонии, Getty Images

Северной Македонии грозит наказание от УЕФА за возможное нарушение правил здоровья ее игроками, хотя команда уже выбила из Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По этому делу УЕФА назначил дисциплинарного следователя, который проведет расследование ненадлежащего поведения и других потенциальных нарушений со стороны игроков во время сдачи тестов на коронавирус перед матчем с Нидерландами.

Также отмечается, что любые возможные санкции коснутся только Федерацию футбола Северной Македонии, а сами игроки наказаны не будут.

Напомним, Северная Македония была соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2020. По итогам группового этапа "красные рыси" заняли четвертое место в группе и вылетели из турнира. Украина продолжает ждать своего шанса на плей-офф, а Англия и Австрия уже в 1/8 финала.

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Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1