УЕФА открыл дело в отношении Северной Македонии

Бывшие соперники сборной Украины подозреваются в нарушении протоколов против коронавируса.

Игроки Северной Македонии, Getty Images

Северной Македонии грозит наказание от УЕФА за возможное нарушение правил здоровья ее игроками, хотя команда уже выбила из Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По этому делу УЕФА назначил дисциплинарного следователя, который проведет расследование ненадлежащего поведения и других потенциальных нарушений со стороны игроков во время сдачи тестов на коронавирус перед матчем с Нидерландами.

Также отмечается, что любые возможные санкции коснутся только Федерацию футбола Северной Македонии, а сами игроки наказаны не будут.

Напомним, Северная Македония была соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2020. По итогам группового этапа "красные рыси" заняли четвертое место в группе и вылетели из турнира. Украина продолжает ждать своего шанса на плей-офф, а Англия и Австрия уже в 1/8 финала.