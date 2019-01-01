УЕФА открыл дело в отношении Северной Македонии
Бывшие соперники сборной Украины подозреваются в нарушении протоколов против коронавируса.
Северной Македонии грозит наказание от УЕФА за возможное нарушение правил здоровья ее игроками, хотя команда уже выбила из Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба организации.
По этому делу УЕФА назначил дисциплинарного следователя, который проведет расследование ненадлежащего поведения и других потенциальных нарушений со стороны игроков во время сдачи тестов на коронавирус перед матчем с Нидерландами.
Также отмечается, что любые возможные санкции коснутся только Федерацию футбола Северной Македонии, а сами игроки наказаны не будут.
Напомним, Северная Македония была соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2020. По итогам группового этапа "красные рыси" заняли четвертое место в группе и вылетели из турнира. Украина продолжает ждать своего шанса на плей-офф, а Англия и Австрия уже в 1/8 финала.
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