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Испания в матче со Словакией не реализовала пятый пенальти подряд

Команда Луиса Энрике не реализовала оба 11-метровых на Евро-2020.

Словакия - Испания, Getty Images
Словакия - Испания, Getty Images

В настоящее время проходит поединок третьего тура группового этапа Евро-2020, в котором сборная Испании обыгрывает Словакию со счетом 2:0.

Уже на 11-й минуте встречи команда Луиса Энрике получила отличный шанс, чтобы открыть счет в матче, но Альваро Мората не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

Для испанской сборной это уже пятый подряд нереализованный пенальти. До этого на этом же Евро-2020 в матче с Польшей пенальти не смог реализовать Жерар Морено.

Также сборная Испании стала первой командой с 2000 года, которая не смогла забить два и более пенальти на отдельно взятом чемпионате Европы.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Словакия — Испания.

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Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
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Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1