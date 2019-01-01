Форсберг забил самый быстрый гол на Евро-2020

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Эмиль Форсберг, getty images

Сборная Швеции в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы играет против Польши.

Уже на 81 секунде встречи счет точным ударом открыл полузащитник шведов Эмиль Форсберг.

Как сообщает Squawka, это самый быстрый гол в текущем розыгрыше турнира. Более того, швед вышел на второе место по самым быстрым голам в истории чемпионатов Европы.

Самым быстрым взятием ворот по-прежнему остается точный удар Кириченко — ему потребовалось всего лишь 65 секунд.

Отметим, что украинским болельщикам важен результат данной встречи — чтобы наша национальная команда прошла дальше, необходимо, чтобы поляки не выиграли.