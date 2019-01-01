Швеция дожала Польшу и выиграла группу E
Подопечные Янне Андерссона упустили преимущество в два гола по ходу поединка, после чего в компенсированное время вырвали победу.
Швеция — Польша, Getty Images
Швеция — Польша 3:2
Голы: Форсберг, 2, 59, Классон, 90+4 — Левандовски, 61, 84
Швеция: Ольсен — Люстиг (Крафт, 68), Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, К. Ольссон, Экдаль, Форсберг (Классон, 77) — Квайсон (Кулусевски, 55), Исак (Берг, 68).
Польша: Щесны — Берешиньски, Глик, Беднарек — Южвяк (Сверчок, 61), Крыховяк (Плахета, 78), Клих (Козловски, 73), Пухач (Франковски, 46) — Свидерски, Зьелински — Левандовски.
Предупреждения: Даниэльсон — Крыховяк, Глик.
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