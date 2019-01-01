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Фернандеш остался в запасе на матч против Франции

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы F, в котором сыграют Португалия и Франция.

Бруну Фернандеш, Getty Images
Бруну Фернандеш, Getty Images

Групповой этап чемпионата Европы-2020 будет закрывать, в том числе, и поединок на Пушкаш Арене в Будапеште, где сборная Португалии выступит в качестве номинальных хозяев в игре против Франции.

После поражения от Германии (2:4), Фернанду Сантуш сделал пару замен в стартовом составе своей команды: в тройке полузащитников отмечаем появление Моутиньо и Санчеша по обе стороны от Данилу, в то время как Бруну Фернандеш получил право на отдых.

Со стороны Дидье Дешама, на фоне ничьей против Венгрии (1:1), также есть несколько шагов ротации. Сразу отмечаем выход Кунде на правом фланге обороны, в то время как Эрнандес вернулся на ее противоположный край, а в тройке атакующих полузащитников место на правой стороне наступления занял Корентен Толиссо.

Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру — Моутиньо, Данилу, Санчеш — Б. Силва, Роналду, Жота.

Запасные: Лопеш, Руи Силва, Фонте, А. Силва, Фернандеш, Карвальо, Рафа Силва, Невеш, Далот, Фелиш, Оливейра, Палинья.

Франция: Льорис — Кунде, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Погба, Канте — Толиссо, Гризманн, Мбаппе — Бензема.

Запасные: Манданда, Меньян, Павар, Ленгле, Лемар, Жиру, Рабио, Зума, Сиссоко, Динь, Коман, Бен-Йеддер.

Матч Португалия — Франция начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
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Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1