Фернандеш остался в запасе на матч против Франции

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы F, в котором сыграют Португалия и Франция.

Бруну Фернандеш, Getty Images

Групповой этап чемпионата Европы-2020 будет закрывать, в том числе, и поединок на Пушкаш Арене в Будапеште, где сборная Португалии выступит в качестве номинальных хозяев в игре против Франции.

После поражения от Германии (2:4), Фернанду Сантуш сделал пару замен в стартовом составе своей команды: в тройке полузащитников отмечаем появление Моутиньо и Санчеша по обе стороны от Данилу, в то время как Бруну Фернандеш получил право на отдых.

Со стороны Дидье Дешама, на фоне ничьей против Венгрии (1:1), также есть несколько шагов ротации. Сразу отмечаем выход Кунде на правом фланге обороны, в то время как Эрнандес вернулся на ее противоположный край, а в тройке атакующих полузащитников место на правой стороне наступления занял Корентен Толиссо.

Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру — Моутиньо, Данилу, Санчеш — Б. Силва, Роналду, Жота.

Запасные: Лопеш, Руи Силва, Фонте, А. Силва, Фернандеш, Карвальо, Рафа Силва, Невеш, Далот, Фелиш, Оливейра, Палинья.



Франция: Льорис — Кунде, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Погба, Канте — Толиссо, Гризманн, Мбаппе — Бензема.