Фанат с флагом ЛГБТ выбежал на поле перед стартом матча Германия — Венгрия
Болельщик привлек внимание популярной акции.
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В рамках заключительного, третьего тура Евро-2020 сборная Германии встречается с Венгрией.
Поединок немного задержали из-за выбежавшего на поле болельщика с флагом ЛГБТ-сообщества.
Стюарты сразу же словили правонарушителя и отвели его за пределы поля. Поединок он уже не досмотрит.
Отметим, что на Football.ua доступна текстовая-онлайн трансляция матча Германия — Венгрия.
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