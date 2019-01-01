Форсберг — лучший игрок матча Швеция — Польша
Футболист принес своей команде победу.
Эмиль Форсберг, Getty Images
В рамках третьего тура Евро-2020 сборная Швеции сумела обыграть Польшу со счетом 3:2.
Автором дубля в ворота поляков стал хавбек сборной Швеции Эмиль Форсберг. Он и стал лучшим игроком матча.
Швеция выиграла свою группу на Евро-2020, в которой также были сборные Польши, Испании и Словакии.
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