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Словакия — Испания 0:5 Видео голов и обзор матча

смотрите обзор игры на Football.ua.

Словакия - Испания, Getty Images
Словакия - Испания, Getty Images

В рамках третьего тура Евро-2020 сборная Испании разгромила сборную Словакии со счетом 0:5.

За испанцев голами отличались Ляпорт, Санабрия, Пау Торрес и Ферран Торрес. Еще один мяч в свои ворота отправил вратарь словаков Дубравка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Словакия – Испания – 0:5

Голы: Дубравка, 30 (АГ), Ляпорт, 45+3, Сарабия, 56, Торрес, 67, Куцка, 71 (АГ).

Словакия: Дубравка – Пекарик, Шатка, Шкриниар, Губочан – Гараслин (Суслов, 69), Куцка, Громада (Лоботка, 46), Мак (Вайсс, 69) – Гамшик (Бенеш, 90) – Дуда (Дюриш, 46).

Испания: Симон – Аспиликуэта (Оярсабаль, 77), Гарсия (Пау Торрес, 71), Ляпорт, Альба – Коке, Бускетс (Алькантара, 71), Педри – Сарабия, Мората (Ф. Торрес, 66), Морено (Траоре, 77).

Предупреждения: Дуда (12), Шкриниар (90+4)  Бускетс (40), Альба (60).

На 11-й минуте Альваро Мората (Испания) не реализовал пенальти (вратарь).

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