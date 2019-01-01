У Роналду 109 голов за сборную Португалии — до нового мирового рекорда один мяч
Португалец дважды забил в ворота Франции.
Криштиану Роналду, Getty Images
В рамках третьего тура Евро-2020 сборная Португалии встречается против сборной Франции.
На 31 минуте капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сумел реализовать пенальти и вывел свою команду вперед.
Этот мяч стал для Роналду 109 за сборную Португалии. Однако на 60-й минуте Криштиану оформил дубль. Таким образом он повторил рекорд Али Даеи.
Напомним, мировым рекордсменом по голам за национальную команду является иранец Али Даеи. На его счету 109 голов.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.
Комментарии
Загрузка...
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021