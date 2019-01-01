У Роналду 109 голов за сборную Португалии — до нового мирового рекорда один мяч

Португалец дважды забил в ворота Франции.

Криштиану Роналду, Getty Images

В рамках третьего тура Евро-2020 сборная Португалии встречается против сборной Франции.

На 31 минуте капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сумел реализовать пенальти и вывел свою команду вперед.

Этот мяч стал для Роналду 109 за сборную Португалии. Однако на 60-й минуте Криштиану оформил дубль. Таким образом он повторил рекорд Али Даеи.

Напомним, мировым рекордсменом по голам за национальную команду является иранец Али Даеи. На его счету 109 голов.

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