Украина сыграет со Швецией в 1/8 финала Евро-2020

Команда Шевченко встретится с противником из Скандинавии.

Украина сыграет со Швецией, Getty Images

Завершился групповой этап Евро-2020, по итогам которого определился соперник сборной Украины по плей-офф раунду.

В рамках 1/8 чемпионата Европы подопечные Андрея Шевченко встретятся против сборной Швеции.

Поединок состоится 29 июня в 21:00 по киевскому времени. Сам поединок пройдет в Глазго (Шотландия), на стадионе Хэмпден Парк.

Отметим, что сборная Украина заняла третье место в группе С, пропустив вперед Австрию и Нидерланды. Последнее место заняла Северная Македония.

Что касается сборной Швеции, то команда выиграла группу Е, оставив позади Испанию, Словакию и Польшу.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.