Украина сыграет со Швецией в 1/8 финала Евро-2020
Команда Шевченко встретится с противником из Скандинавии.
Завершился групповой этап Евро-2020, по итогам которого определился соперник сборной Украины по плей-офф раунду.
В рамках 1/8 чемпионата Европы подопечные Андрея Шевченко встретятся против сборной Швеции.
Поединок состоится 29 июня в 21:00 по киевскому времени. Сам поединок пройдет в Глазго (Шотландия), на стадионе Хэмпден Парк.
Отметим, что сборная Украина заняла третье место в группе С, пропустив вперед Австрию и Нидерланды. Последнее место заняла Северная Македония.
Что касается сборной Швеции, то команда выиграла группу Е, оставив позади Испанию, Словакию и Польшу.
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