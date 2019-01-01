Португалия — Франция 2:2 Видео голов и обзор матча
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сборная Франции в рамках поединка третьего тура группового этапа играла против действующего чемпиона Европы — Португалии.
Счет в поединке открыли подопечные Сантуша благодаря точному удару Криштиану Роналду с одиннадцатиметровой отметки.
Восстановить паритет французы смогли под занавес тайма — свой пенальти реализовал Карим Бензема. Буквально в дебюте второй половины нападающий оформил дубль после паса Погба, но Роналду еще одним реализованным одиннадцатиметровым установил окончательный счет.
Предлагаем вам видео голов и обзор матча:
Португалия — Франция 2:2
Голы: Роналду, 31 (пен.), 60 (пен.) — Бензема, 45+2 (пен.), 47
Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру — Моутиньо (Невеш, 73), Данилу (Пальинья, 46), Санчеш — Б. Силва (Фернандеш, 73), Роналду, Жота.
Франция: Льорис — Кунде, Варан, Кимпембе, Эрнандес (Динь, 46, Рабио, 52) — Погба, Канте — Толиссо (Коман, 66), Гризманн (Сиссоко, 87), Мбаппе — Бензема.
Предупреждения: Льорис, Эрнандес, Гризманн, Кимпембе
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