23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
2
Венгрия
ВЕН
2

Стали известны пары 1/8 финала Евро-2020

Завершился групповой этап турнира.

Украина, Getty Images
Украина, Getty Images

По окончанию группового этапа Евро-2020 стали известны пары раунда 1/8 финала турнира.

Уэльс — Дания

Италия — Австрия

Бельгия — Португалия

Нидерланды — Чехия

Франция — Швейцария

Хорватия — Испания

Швеция — Украина

Англия — Германия

После состоится стадия 1/4 финала. Пары четвертьфинала:

Франция/Швейцария — Хорватия/Испания

Нидерланды/Чехия — Уэльс/Дания

Бельгия/Португалия — Италия/Австрия

Швеция/Украина — Англия/Германия

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2