Стали известны пары 1/8 финала Евро-2020
Завершился групповой этап турнира.
Украина, Getty Images
По окончанию группового этапа Евро-2020 стали известны пары раунда 1/8 финала турнира.
Уэльс — Дания
Италия — Австрия
Бельгия — Португалия
Нидерланды — Чехия
Франция — Швейцария
Хорватия — Испания
Швеция — Украина
Англия — Германия
После состоится стадия 1/4 финала. Пары четвертьфинала:
Франция/Швейцария — Хорватия/Испания
Нидерланды/Чехия — Уэльс/Дания
Бельгия/Португалия — Италия/Австрия
Швеция/Украина — Англия/Германия
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