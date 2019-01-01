Киммих стал лучшим игроком матча Германия — Венгрия
Игру немецкого полузащитника оценили наградой.
Германия - Венгрия, getty images
Сборная Германии в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы сыграла вничью со счетом 2:2 с Венгрией.
Подопечным Йоахима Лева дважды пришлось отыгрывать по ходу встречи, но они все-таки смогли добиться ничейного результата.
Лучшим по версии УЕФА в данной игре стал Йосуа Киммих, который все девяносто минут был очень активен на правом фланге.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Германии против Венгрии.
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