Бускетс — лучший игрок матча Словакия — Испания
Футболист провел отличную игру.
Испания - Словакия, Getty Images
В рамках третьего тура Евро-2020 сборная Испании не оставила шансов сборной Словакии (5:0).
Лучшим игроком по версии УЕФА назван хавбек испанцев Серхио Бускетс. Он провел на поле 71 минуту, но выдал достаточно качественный матч.
Испания заняла второе место в своей группе на Евро-2020, в которой также были сборные Швеции, Польши и Словакии.
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