23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
2
Венгрия
ВЕН
2

Швеция — Польша 3:2 Видео голов и обзор матча

Смотрите обзор игры на Football.ua.

Швеция - Польша, Getty Images
Швеция - Польша, Getty Images

В рамках третьего тура Евро-2020 сборная Швеции одолела сборную Польши со счетом 3:2.

У шведов забивали Форсберг — дубль и Клаессон. У поляков дубль на счету Роберта Левандовски.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Швеция — Польша 3:2
Голы: Форсберг, 2, 59, Классон, 90+4 — Левандовски, 61, 84

Швеция: Ольсен — Люстиг (Крафт, 68), Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, К. Ольссон, Экдаль, Форсберг (Классон, 77) — Квайсон (Кулусевски, 55), Исак (Берг, 68).

Польша: Щесны — Берешиньски, Глик, Беднарек — Южвяк (Сверчок, 61), Крыховяк (Плахета, 78), Клих (Козловски, 73), Пухач (Франковски, 46) — Свидерски, Зьелински — Левандовски.

Предупреждения: Даниэльсон — Крыховяк, Глик.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2